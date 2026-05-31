Магнитные бури сегодня, 31 мая: что завтра, вспышки на Солнце, нервозность

Сегодня, 31 мая, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитной бури, каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 31 мая и 1 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня магнитной бури на Земле не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 16%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойного магнитного поля — 44%», — отметили ученые ИКИ РАН.

Небольшое повышение активности прогнозируется ближе к вечеру. С 20:00 до 00:00 мск магнитосфера может перейти в возбужденное состояние — так называемый оранжевый уровень. При Kp-индексе около четырех баллов у метеочувствительных людей возможны головные боли, легкое головокружение и общая слабость. Однако даже в этот период уровень возмущений останется далек от значений, характерных для полноценных геоштормов.

По прогнозам ИКИ РАН, в первые дни июня геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Однако к середине месяца ситуация может обостриться — 14 и 15 июня, согласно оценкам лаборатории, ожидаются мощные магнитные колебания.

Как подчеркивают ученые, пока на Солнце наблюдаются крупные образования — солнечные пятна, но значительных вспышек, способных привести к мощным геоударам, не зафиксировано.

Кому может стать плохо во время магнитной бури

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сравнивает влияние магнитных бурь на человека с влиянием обычного магнита на электрический провод. Он может ухудшать или, наоборот, улучшать проводимость кабеля, аналогично глобальные магнитные волны сказываются на работе человеческого мозга.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — объяснил специалист.

Врач-кардиолог Юрий Конев отметил, что во время магнитных бурь страдает прежде всего регуляция давления, поэтому на этом фоне у человека могут возникать головные боли и ухудшаться сон.

«Головная боль связана именно с сосудами. При этом может быть как повышение артериального давления, так и, наоборот, снижение. Метеопатия проявляется по-разному. Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток, [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — заявил медик.

