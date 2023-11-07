Врач объяснил, как магнитная буря влияет на мозг человека Врач Еделев: магнитные бури влияют на электрические импульсы в мозгу человека

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Геомагнитные возмущения, или магнитные бури, оказывают влияние на здоровье человека, так как процессы, происходящие в нервной системе, связаны с электрическими импульсами, рассказал в беседе с «Радио 1» доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Он объяснил, что чувство разбитости или усталости во время магнитных бурь напрямую зависит от влияния магнитного поля.

Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже, либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость, — объяснил специалист.

Он посоветовал во время сильных геомагнитных возмущений больше отдыхать и воздержаться от физических нагрузок и занятий спортом. Особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил предупреждать россиян о магнитных бурях через СМС-уведомления. По мнению парламентария, инициатива могла бы быть полезна метеозависимым людям.

Сильная магнитная буря на Земле началась 5 ноября и продолжается уже третий день. Ей был присвоен третий уровень из пяти возможных.