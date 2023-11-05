На Земле началась сильная магнитная буря

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Земле началась сильная магнитная буря, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Ей присвоен третий уровень из пяти возможных. Отмечается, что при таких значениях могут возникнуть проблемы в энергетических системах.

Во второй половине суток 5 ноября зарегистрировано возмущение геомагнитного поля, — говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты достигла уровня G3 по пятибалльной шкале и означает «сильно». Уровнь G5 при этом означает «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Данные показатели могут стать причинами ложных тревог в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов.

Также не исключаются перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах возможно появление северного сияния.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в осенне-зимний период увеличится число геомагнитных бурь. Синоптик подтвердил, что магнитные бури могут привести к повышению артериального давления, снижению работоспособности, головной боли, вялости, сонливости, повышению тревожности и обострению хронических заболеваний.

В свою очередь врач-кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что здоровые люди практически не ощущают на себе влияние магнитных бурь, однако пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями в дни повышенной геомагнитной активности необходимо поберечь себя. Он порекомендовал метеозависимым людям избегать физических нагрузок и отказаться от кофе, курения и спиртного.