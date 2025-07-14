Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек Опубликовано видео с пляжа в Тульской области, где молния убила трех человек

В Сети появилось видео с пляжа парк-отеля «Шахтер», расположенного в Тульской области, где молния убила трех человек, включая ребенка. На опубликованных кадрах можно увидеть, что к месту трагического инцидента приехали экстренные службы, сотрудники переносят к машинам скорой помощи, по предварительной информации, тела погибших.

До этого стало известно, что молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка, в Тульской области. Уточнялось, что еще шесть человек пострадали. Инцидент произошел днем 14 июля на пляже в селе Бунырево (город Алексин), где отдыхали люди. После этого в Сети появилось фото с пляжа парк-отеля «Шахтер».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в садоводческом товариществе «Вега-1» под Бердском молния попала в высокую ель, растущую между двумя дачными домами. Это привело к возгоранию ствола дерева и короткому замыканию электропроводки, что спровоцировало масштабный пожар. В результате два дачных строения полностью уничтожены огнем.