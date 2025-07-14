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14 июля 2025 в 15:19

Опубликован снимок пляжа в Тульской области, где молния убила трех человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилось фото с пляжа парк-отеля «Шахтер» в Тульской области, где молния убила трех человек, включая ребенка. На опубликованном в Telegram-канале SHOT снимке можно увидеть два катера и несколько лодок. На берегу лежит, по предварительной информации, тело одного из погибших.

Как рассказали очевидцы, несколько погибших в этот момент были в воде, женщина — на берегу. Еще шесть человек пострадали. Отмечается, что пострадавших в настоящее время осматривают медики. Также уточнялось, что шторм движется в южном направлении.

До этого стало известно, что жители канадской провинции Альберта стали свидетелями редкого природного явления — шаровой молнии. Во время сильной грозы в небе внезапно появился светящийся шар, который запечатлела семейная пара, гулявшая неподалеку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге впечатляющий момент попадания молнии в шпиль «Лахта Центра» попал на видео. На кадрах отчетливо видны три мощных разряда, один из которых пришелся по зданию. В момент удара ночное небо над городом ярко осветилось.

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