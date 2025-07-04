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04 июля 2025 в 10:37

Молния ударила по «Лахта Центру» и попала на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилось видео попадания молнии по «Лахта Центру» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как над городом произошло три разряда молнии. В момент удара небо озарилось светом.

Ранее сильный торнадо пронесся в селе Чигири в Амурской области. Из-за порывов ветра в населенном пункте повалило деревья, с некоторых частных домов отвалилась часть кровли. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что с одного из участков чуть не унесло маленький бассейн.

Также повреждения получили теплицы, были разбиты горшки с растениями. Как отметили местные жители, буря закончилась так же внезапно, как и началась.

До этого сообщалось, что сильнейший шторм с ливнем, молниями и порывами ветра до 30 метров в секунду обрушился на Францию. В 14 департаментах страны был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В Париже пик скорости шквалистого ветра достиг 31 метра в секунду в районе Эйфелевой башни. Кроме того, непогода привела к масштабным затоплениям. Вода хлынула на станции метрополитена и парализовала движение пригородных поездов.

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