Сильный торнадо пронесся под Благовещенском

Сильный торнадо пронесся в селе Чигири в Амурской области, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Из-за порывов ветра в населенном пункте повалило деревья, с некоторых частных домов отвалилась часть кровли.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что с одного из участков чуть не унесло маленький бассейн. Также повреждения получили теплицы, были разбиты горшки с растениями. Как отметили местные жители, буря закончилась так же внезапно, как и началась.

Ранее сообщалось, что сильнейший шторм с ливнем, молниями и порывами ветра до 30 метров в секунду обрушился на Францию. В 14 департаментах страны был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В Париже пик скорости шквалистого ветра достиг 31 метра в секунду в районе Эйфелевой башни.

До этого стало известно, что непогода в Париже привела к масштабным затоплениям. Вода хлынула на станции метрополитена и парализовала движение пригородных поездов. Кроме того, было значительно нарушено движение на линиях пригородных электричек RER, связывающих центр с регионом Иль-де-Франс.