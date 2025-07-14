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14 июля 2025 в 14:25

Молния убила двух взрослых и ребенка в российском регионе

SHOT: молния убила трех человек на пляже в Тульской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка, в Тульской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, еще шесть человек пострадали.

По данным канала, трагедия произошла днем 14 июля на пляже в селе Бунырево (город Алексин), где отдыхали люди. Отмечается, что пострадавших сейчас осматривают медики. Также авторы добавили, что шторм движется в южном направлении.

Ранее сообщалось, что в Останкинскую телебашню в Москве вечером 12 июля ударила молния. На снятых очевидцами кадрах можно заметить, что она несколько раз попала прямо в антенну. В столице в тот день шли мощные ливни с градом и шквалистым ветром.

До этого в Москве перекрыли движение по внешней стороне 16-го километра МКАД из-за подтопления дороги. Власти призвали водителей выбирать альтернативные маршруты, отметив, что сильные дожди также вызвали скопление воды на ряде городских улиц и трамвайных путях. Оперативные службы работают на месте.

Прежде в селе Чигири в Амурской области до этого прошелся сильный торнадо. Из-за порывов ветра в населенном пункте повалило деревья, с некоторых частных домов отвалилась часть кровли. С одного из участков чуть не унесло маленький бассейн, рассказали местные жители.

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