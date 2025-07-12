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12 июля 2025 в 20:12

Ударившая в Останкинскую башню молния попала на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Останкинскую телебашню в Москве вечером 12 июля ударила молния, сообщил Telegram-канал Mash. На снятых очевидцами кадрах можно заметить, что она несколько раз попала прямо в антенну. В столице сейчас идут мощные ливни с градом и шквалистым ветром.

Останкинская башня является не только телеком-вышкой, но и громоотводом. В нее регулярно бьют молнии, особенно летом и в грозовую погоду. Ток уходит в землю через специальные кабели. Внутри стоит защита, чтобы техника не сгорела, а бетон с железом внутри помогает разряду уйти в землю.

В ночь на 11 июля над Уралом пронесся метеор. Необычное явление заметили жители сразу нескольких районов. Камеры проекта Starvisor в Ирбите зафиксировали пролет метеора. Его сияние осветило небо над Челябинской и Свердловской областями.

В селе Чигири в Амурской области до этого прошелся сильный торнадо. Из-за порывов ветра в населенном пункте повалило деревья, с некоторых частных домов отвалилась часть кровли. С одного из участков чуть не унесло маленький бассейн, рассказали местные жители.

Москва
Останкинская башня
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