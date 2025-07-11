Ослепивший жителей Урала метеор попал на видео

Метеор пронесся над Уралом в ночь на 11 июля, пишет портал 74.ru. Необычное явление заметили жители сразу нескольких районов. На опубликованных кадрах космическое тело стремительно летит к Земле, затем в небе появляется ярко-зеленая вспышка.

Камеры проекта Starvisor в Ирбите зафиксировали пролет метеора. Его сияние осветило небо над Челябинской и Свердловской областями. Жители Урала утверждают, что метеор пронесся в 01:23 по местному времени.

До этого жители России наблюдали уникальное астрономическое явление — «клубничную луну», которая бывает лишь раз в 18 лет. Спутник Земли в эти дни приобретает особый красноватый оттенок из-за низкого положения над горизонтом.

Ранее астронавт NASA Николь Айерс сняла редкий природный феномен — спрайт. Она пояснила, что подобные явления возникают вследствие мощных электрических разрядов во время грозовой активности. Айерс подчеркнула важность таких фотографий, сделанных с борта Международной космической станции, для научного изучения природы этих атмосферных явлений.