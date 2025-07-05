Редкий вид молний сняли с борта МКС

Астронавт NASA Николь Айерс показала снимок редкого природного феномена — спрайта. На своей странице в соцсети Х она пояснила, что подобные явления возникают вследствие мощных электрических разрядов во время грозовой активности. Айерс подчеркнула важность таких фотографий, сделанных с борта Международной космической станции, для научного изучения природы этих атмосферных явлений.

Просто ух ты! Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США, я поймала этот спрайт, — отметила астронавт.

Спрайты представляют собой уникальные электрические разряды, возникающие в мезосфере над грозовыми облаками. Визуально они проявляются как разноцветные вертикальные вспышки, направленные вверх. Первые документальные свидетельства этого явления были получены в виде фотографий в июле 1989 года.

Ранее международная команда астрономов, включающая специалистов из США, зафиксировала присутствие метилового спирта и его изотопов в газообразном облаке, окружающем звездную систему HD 100453. Данное космическое тело расположено на расстоянии приблизительно 330 световых лет от нашей планеты.