20 марта 2026 в 06:07

Буйнов раскрыл секрет успеха композитора Зацепина

Буйнов: секретом Зацепина является его талант и популярность написанных песен

Александр Буйнов Александр Буйнов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народный артист России Александр Буйнов объяснил, в чем, по его мнению, заключается феномен легендарного композитора Александра Зацепина. Он выступил на творческом вечере «Про100 Зацепин» и отметил, что песни музыканта знает и любит не одно поколение слушателей — в этом «долголетии» кроется секрет его успеха, передает корреспондент NEWS.ru.

Вечер был посвящен юбилею Зацепина. На нем собрались звезды российской эстрады, которые исполнили самые популярные песни. Буйнов после концерта порассуждал о природе таланта именинника.

По мнению певца, разгадка творческого долголетия Зацепина кроется не только в его музыке, но и в насыщенной биографии. Композитор прошел настоящую мужскую школу, включая службу в армии, и никогда не был человеком, который отсиживается в тени.

Секрет в долголетии получается. Одновременно с этим можно заметить, что человек проживает прекрасную, полную жизнь со всеми перипетиями, которые выпали на его долю. В жизни это был не просто какой-то усидчик, засидчик, где-то там отсиделся. Нет, он везде был, в армии служил. Полная такая, нормальная мужская жизнь. А потом обратите внимание. Мы сами того не замечая, оказываясь на концерте, каждому из нас, кто исполняет на сцене его песни, достаются песни из кинофильмов. Значит человек написал столько музыки, столько песен для кино и все они на слуху у нас всех. Вот это весь главный секрет, — указал Буйнов.

Особый дар Зацепина, как подчеркнул певец, заключается в умении композитора писать просто и гениально одновременно. Его песни стали поистине народными — их знают наизусть и напевают даже те, кто специально не ходит на концерты.

Ранее Зацепин назвал жену Музу Ли своей правой и левой рукой. Этим он поделился на празднике в Кремле в честь его 100-летия, которое прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Женщина является режиссером-постановщиком музыкального театра и выпускницей ГИТИСа.

