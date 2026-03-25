Собянин наградил 100-летнего композитора за безупречную службу Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в День работника культуры вручил награды столичным деятелям культуры и искусства, среди которых композитор Александр Зацепин, сообщается на сайте градоначальника. 100-летний юбиляр получил знак отличия «За безупречную службу городу Москве».

С профессиональным праздником вас и заслуженными наградами. Культура для Москвы — это все, это наша душа, наш стержень, это любимые артисты, любимые писатели, композиторы, это то, без чего не было бы ни страны, ни нашего города, — сказал Собянин.

Всего награды получили около 40 человек. 12 деятелей культуры отмечены знаком отличия «За безупречную службу городу» за выслугу лет (от 25 до 50 лет), остальным присвоены почетные звания «Почетный деятель искусств города Москвы» и «Почетный деятель культуры города Москвы».

Ранее Зацепин заявил, что счастливо прожил свои 100 лет. В разговоре с журналистами он призвал забывать все плохое и не огорчаться. Юбилейный вечер в Большом зале Кремлевского дворца в честь личного праздника музыканта собрал сотню исполнителей и звезд российской эстрады.