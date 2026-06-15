США и Иран заключили сделку: слова Трампа, дата подписания, что известно

США и Иран заключили сделку: слова Трампа, дата подписания, что известно

Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном достигнута. Что об этом известно, что сказал глава Белого дома Дональд Трамп?

Что известно о сделке США и Ирана

«После интенсивных переговоров мы рады сообщить о том, что мирная сделка между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнута», — написал в соцсети Шехбаз Шариф.

Он добавил, что Вашингтон и Тегеран договорились о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах.

«Обе стороны объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан», — отметил он.

Саму сделку очно подпишут 19 июня в Швейцарии, уточнил Шариф.

По данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном.

«Сделку... подпишет электронно либо он (Трамп. — NEWS.ru), либо вице-президент Джей Ди Вэнс», — говорится в публикации.

Что Трамп сказал о сделке, подтвердили ли заключение соглашения в Иране

Дональд Трамп в соцсетях также заявил, что Вашингтон и Тегеран заключили сделку.

«Сделка с Исламской Республикой Иран теперь завершена. Поздравляю всех», — написал он.

В свою очередь, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил информацию о согласовании текста сделки.

«Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу», — сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.

Кроме того, Трамп заявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

«Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США. <...> Корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет рекой!» — подчеркнул Трамп в своей соцсети.

Гариб-Абади добавил, что снятие военно-морской блокады Ирана со стороны США начинается в ночь на понедельник, 15 июня.

В заключение замглавы МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран, несмотря на составление меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном, продолжает относиться с недоверием к США, будет продолжать следить за их действиями.

«Этот меморандум не означает доверия к врагу. Меморандум составлялся при недоверии к нему (США. — NEWS.ru). Будем следить за действиями США, а также за исполнением ими своих обязательств», — сказал Гариб-Абади.

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