Премьер Пакистана сообщил о прорыве в переговорах США и Ирана

Премьер Пакистана сообщил о прорыве в переговорах США и Ирана Премьер Пакистана Шахбаз объявил о заключении сделки между США и Ираном

США и Иран достигли мирного соглашения, предусматривающего немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах, сообщил в социальных сетях премьер-министр Пакистана Шариф Шахбаз. По его словам, Вашингтон и Тегеран договорились прекратить военные действия немедленно.

Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, — написал Шахбаз.

Ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи заявила, что выход США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году стал ударом для республики. Она подчеркнула, что Иран выполнял условия соглашения в обмен на снятие санкций.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что подписание меморандума между Ираном и США не состоится 14 июня, однако документ может быть подписан в течение нескольких ближайших дней. Дипломат призвал воздержаться от поспешных заявлений относительно точных сроков подписания.