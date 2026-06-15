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15 июня 2026 в 00:31

Премьер Пакистана сообщил о прорыве в переговорах США и Ирана

Премьер Пакистана Шахбаз объявил о заключении сделки между США и Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США и Иран достигли мирного соглашения, предусматривающего немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах, сообщил в социальных сетях премьер-министр Пакистана Шариф Шахбаз. По его словам, Вашингтон и Тегеран договорились прекратить военные действия немедленно.

Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, — написал Шахбаз.

Ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи заявила, что выход США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году стал ударом для республики. Она подчеркнула, что Иран выполнял условия соглашения в обмен на снятие санкций.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что подписание меморандума между Ираном и США не состоится 14 июня, однако документ может быть подписан в течение нескольких ближайших дней. Дипломат призвал воздержаться от поспешных заявлений относительно точных сроков подписания.

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