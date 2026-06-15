Бунт против ТЦК в Киеве: драки с силовиками, задержания, что известно

Бунт против ТЦК в Киеве: драки с силовиками, задержания, что известно

В Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), перерастающий в стихийный митинг. Что об этом известно?

Что известно о столкновениях киевлян с силовиками

Как сообщает «Страна.ua», в Киеве толпа горожан вышла на протест против военкомов из-за принудительной мобилизации. На место происшествия прибыли полицейские. По данным местных пабликов, стражи порядка применили слезоточивый газ против митингующих.

Издание опубликовало кадры, на которых видно несколько полицейских машин, люди окружили правоохранителей и сотрудников ТЦК, началась потасовка.

Telegram-канал SHOT пишет, что все началось с желания граждан защитить прохожего, которого пытались насильно мобилизовать.

«После этого начались стычки с полицией. Местные устроили марш по городу, а также окружили полицейских», — говорится в публикации.

По информации СМИ, военкомам все-таки удалось увезти местного жителя. Baza сообщает, что протестующие дерутся и толкаются с силовиками, а также кричат «Позор!» и мешают увозить задержанных.

Какие еще случаи насильственной мобилизации происходили на Украине в последнее время

Недавно женщины помешали сотрудникам ТЦК мобилизовать юношу в Днепропетровске. Отмечается, что молодой человек пошел лечить зубы, и у дверей клиники его попытались задержать военкомы.

Пока он держался за дверь, местные жительницы били военкомов. В итоге те сдались и ушли.

До этого в Николаеве (юг Украины) молодой человек в одиночку избил трех сотрудников территориального центра комплектования, которые пытались увезти его отца. Мужчине удалось избежать задержания и скрыться.

Юноша с яростным криком избил военкомов — один лежал на земле, второго он повалил на асфальт и нанес им несколько ударов по лицу и животу. Затем молодой человек занялся сотрудником ТЦК, который удерживал его отца.

Также в Ровненской области на Украине тракторист стал фигурантом дела после конфликта с сотрудниками ТЦК. По данным суда, мужчина протаранил служебный автомобиль ТЦК на своем тракторе и сломал руку одному из работников.

Согласно материалам дела, 28 марта 2025 года сотрудники ТЦК и полицейский проводили проверку военно-учетных документов мужчин, находившихся в поле. Во время движения к одному из населенных пунктов тракторист дважды врезался в автомобиль Nissan X-Trail и попытался столкнуть его в кювет.

После происшествия мужчина ударил сотрудника ТЦК деревянной доской, из-за чего тот получил перелом локтевой кости и другие телесные повреждения средней тяжести. Суд учел признание вины, раскаяние и намерение компенсировать ущерб, поэтому решил не назначать ему наказание.

В марте посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что насильственная мобилизация на Украине в ряде случаев перерастает в рукопашные столкновения. Так он прокомментировал распространяющееся в Сети видео из Луцка, где сотрудники ТЦК забрали работника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом.

Мирошник отметил, что попытки принудительного призыва сопровождаются силовыми задержаниями со стороны сотрудников территориальных центров комплектования.

«Насильственная мобилизация в Луцке. Теперь большинство попыток загнать пушечное мясо в окопы приобретает формы рукопашного боя. Теперь для „мобилизации по-украински“ требуются втрое превосходящие силы», — написал дипломат.

Читайте также:

Разгромили опорники с бойцами ВСУ у Запорожья: успехи ВС РФ к утру 14 июня

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 июня

Дональду Трампу — 80: чем он занимался до того, как стал президентом США