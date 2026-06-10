На Украине тракторист пошел на таран автомобиля сотрудников ТЦК В Ровненской области на Украине тракторист протаранил автомобиль ТЦК

В Ровненской области на Украине тракторист стал фигурантом дела после конфликта с сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкомата), передает издание «Страна». По данным суда, мужчина протаранил служебный автомобиль ТЦК на своем тракторе и сломал руку одному из работников.

Согласно материалам дела, 28 марта 2025 года сотрудники ТЦК и полицейский проводили проверку военно-учетных документов мужчин, находившихся в поле. Во время движения к одному из населенных пунктов тракторист дважды врезался в автомобиль Nissan X-Trail и попытался столкнуть его в кювет.

После происшествия мужчина ударил сотрудника ТЦК деревянной доской, из-за чего тот получил перелом локтевой кости и другие телесные повреждения средней тяжести. Суд учел признание вины, раскаяние и намерение компенсировать ущерб, поэтому решил не назначать ему наказание.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту возможного издевательства над сотрудником территориального центра комплектования в СИЗО в Одессе. Речь идет о статье о превышении власти или служебных полномочий. Причиной для возбуждения дела стало опубликованное видео.

До этого инструктор одного из батальонов ВСУ заявил, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК и подвергнуть нападениям. Он отметил риск путаницы при встрече в общественных местах, в частности в метро, и предложил изменить форму сотрудников территориального центра комплектования.