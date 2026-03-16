16 марта 2026 в 09:08

В МИД России оценили насильственную мобилизацию на Украине

Мирошник заявил о рукопашных схватках при мобилизации на Украине

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Насильственная мобилизация на Украине в ряде случаев перерастает в рукопашные столкновения, написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя распространяющееся в Сети видео из Луцка. Он отметил, что попытки принудительного призыва сопровождаются силовыми задержаниями со стороны сотрудников территориальных центров комплектования.

Насильственная мобилизация в Луцке. Теперь большинство попыток загнать пушечное мясо в окопы приобретает формы рукопашного боя. Теперь для «мобилизации по-украински» требуются втрое превосходящие силы, — написал дипломат.

Ранее сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в городе Луцке на Западной Украине.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья. Утром мужчина вышел во двор без телефона и документов, после чего, по словам его супруги, был насильно посажен в автобус работниками ТЦК.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
