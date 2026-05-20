Сотни «рыб-пенисов» оказались на берегу и попали в кадр Сотни морских червей и морскую мышь выбросило на берег в Аргентине

Сотни морских червей выбросило на аргентинское побережье, пишет издание Need To Know. Пляжи страны заполонили организмы вида Urechis unicinctus, которых в народе называют «рыбами-пенисами». В обычной ситуации эти существа живут в донных норах.

В государствах Восточной Азии таких червей признают изысканным угощением и едят в сыром виде, невзирая на их странную форму. Причиной массового появления обитателей дна на прибрежной территории стал сильный шторм.

Также на берег выбросило морскую мышь (Aphrodita aculeata). Главной чертой этого создания считается уникальный структурный окрас. Его щетинки работают по принципу фотонных кристаллов. Они меняют цвет от синего до зеленого под разным углом освещения. Подобная особенность помогает животному эффективно защищаться от нападения хищников.

Ранее побережье в районе Сан-Франциско в США полностью покрылось копошащимся ковром из синих морских обитателей. Прибывшие на место специалисты выяснили, что на суше оказались колонии гидроидов под названием парусницы, или велеллы. Эти существа приходятся близкими родственниками медузам.