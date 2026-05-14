«Я уролог, а не уфолог»: на аргентинском радио ошиблись с экспертом по НЛО

Аргентинское радио Vorterix пригласило в программу об НЛО уролога вместо уфолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Курьезный инцидент произошел в прямом эфире аргентинского радио Vorterix, где врача-уролога Мариано Коэна пригласили в программу об НЛО вместо специалиста по уфологии. Эксперт должен был провести детальный анализ секретных документов Пентагона об инопланетной активности. Журналисты в студии испытали настоящее потрясение, когда перед ними предстал эксперт по мужской мочеполовой системе, а не по внеземным цивилизациям, видео опубликовано на YouTube.

Я уролог, а не уфолог. Это похоже, но не то же самое, — сказал специалист.

Несмотря на очевидный промах продюсеров при подборе гостя, медицинский работник не растерялся и озвучил собственную категоричную позицию. В частности, он заявил о полном отсутствии живых организмов на космических телах.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников заявил, что власти США целенаправленно переключают фокус внимания общества, стремясь замаскировать собственное фиаско на иранском направлении. По заверению эксперта, публикация секретных материалов по НЛО была осуществлена в крайне удобный и выгодный для американской стороны момент.

