Историк объяснил, почему США решили рассекретить файлы об НЛО Историк Иванников: США отвлекают внимание от войны в Иране с помощью НЛО

США отвлекают внимание общественности от провала в Иране, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Он отметил, что файлы появились очень «своевременно».

Причинно-следственная связь с проигрышем США в Иране вполне очевидна. Штаты очень сильно зависимы от общественного мнения, и поэтому для того, чтобы отвлечь население от событий на Ближнем Востоке, Дональд Трамп, будучи хорошим бизнесменом и пиарщиком, предлагает американцам отвлечься и заняться наблюдениями за неопознанными летающими объектами, — заявил Иванников.

Историк поделился мнением, что обнародованные документы являются качественными фальшивками. По его словам, в документах собраны показания очевидцев без доказательств, таких как записи радаров или обломки инопланетных кораблей.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович скептически прокомментировал публикацию материалов Пентагона о неопознанных летающих объектах. Он выразил сомнение в том, что в этих данных содержатся доказательства внеземной жизни.