Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов

Биатлонисту Евгению Устюгову исполнился 41 год. Почему россиянина лишили двух золотых олимпийских медалей, какой допинг у него обнаружили, что известно о личной жизни спортсмена — в материале NEWS.ru.

Каких результатов добился биатлонист Устюгов

Устюгов родился 4 июня 1985 года в Красноярске. Его родители Ольга Рудольфовна и Роман Валерьевич занимались лыжными гонками. В 1997 году Устюгов пришел в биатлон. Его первым тренером стал Виктор Ермаков.

В 2006 году Устюгов дважды победил и завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира в США. В 2009-м он дебютировал в составе сборной России на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. В рамках этого турнира Устюгов трижды занимал первое место, пять раз оказывался вторым и четырежды — третьим. В 2010 году Устюгов стал четвертым в общем зачете Кубка мира. Также на счету россиянина две серебряные медали мировых первенств.

Как биатлонист Устюгов завоевал два олимпийских золота

В 2010 году Устюгов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере. Он также взял бронзу в эстафете.

Спустя четыре года на Олимпиаде в Сочи россиянин завоевал вторую золотую медаль. В эстафете Евгений Устюгов, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин опередили Германию, Австрию и Норвегию. В апреле 2014 года биатлонист объявил о завершении карьеры.

Алексей Волков (Россия), Евгений Устюгов (Россия), Дмитрий Малышко (Россия), Антон Шипулин (Россия), завоевавшие золотые медали в эстафете на соревнованиях по биатлону Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Почему биатлониста Устюгова дисквалифицировали за допинг

В 2017 году Международный союз биатлонистов (IBU) обратил внимание на отклонения в биологическом паспорте Устюгова, поскольку показатели гемоглобина превышали норму. Россиянин сотрудничал с IBU и сдавал дополнительные анализы. Первое расследование закрыли в 2018 году.

«Перед стартами у него всегда был повышенный гемоглобин — около 180. Это было для нас проблемой, но это его свойство от природы. У меня тоже повышенный гемоглобин. Такое свойство бывает у некоторых людей, и это вовсе не говорит о каких-то нарушениях. Я знаю, что руководство Союза биатлонистов России было в курсе этой проблемы. Мы писали в IBU, объясняли ситуацию», — рассказал NEWS.ru бывший старший тренер мужской сборной России Николай Лопухов.

В 2020 году Международный союз биатлонистов возобновил дело в отношении Устюгова. Биатлониста признали виновным в нарушении антидопинговых правил. В пробе спортсмена обнаружили запрещенное вещество оксандролон. Обвинения основывались на данных московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

Биатлонист заявил, что сотрудники IBU использовали в его деле документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Результаты Устюгова за четыре сезона были аннулированы.

Спортсмен пытался оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Разбирательства в различных инстанциях продолжались восемь лет. В 2023 году на слушаниях в CAS Устюгов объяснил высокие показатели гемоглобина генетической особенностью.

Евгений Устюгов Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

«Я просыпаюсь ночью от боли, мои ноги синеют из-за переизбытка гемоглобина. Это не допинг, а моя физиология», — заявил он.

Биатлонист сообщил, что его дедушка умер из-за оторвавшегося тромба в ноге. Он отметил, что в крови его детей также повышен уровень гемоглобина. Устюгов предоставил результаты десятков тестов на допинг, которые оказались отрицательными. Он добавил, что другие спортсмены с похожими показателями не подвергались санкциям.

Адвокаты Устюгова заявили, что в московской антидопинговой лаборатории не было методик для анализа оксандролона, поскольку это вещество нельзя легально купить в России. Родченков не явился на слушания. Суд посчитал высокий уровень гемоглобина признаком применения запрещенных препаратов.

22 мая 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста и оставил в силе решение CAS. Устюгов лишился двух золотых олимпийских медалей, а Россия потеряла лидерство в неофициальном общем зачете Игр в Сочи. Устюгов не комментировал решение CAS.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал это решение незаконным.

«В Сочи построили олимпийские объекты, осталось наследие. Сейчас десятки, сотни тысяч россиян пользуются ими, занимается талантливая молодежь. Вот самый главный результат. Мы построили все объекты с нуля: инфраструктуру, стадионы, дороги, дома, туннели и горнолыжные комплексы. Это и есть самая главная победа сочинской Олимпиады. Враги могут пытаться отнять у нас что угодно, но это наследие у нас не забрать никогда», — сказал Свищев.

Кому достались медали биатлониста Устюгова

Золото Олимпиады в Ванкувере в масс-старте досталось французу Мартену Фуркаду.

«Я испытываю только положительные эмоции. У меня была возможность получить эту золотую медаль еще в Ванкувере, но я вновь испытал эти эмоции в 2026-м», — сказал Фуркад.

Норвежский биатлонист Тарьей Бе был рад получить бронзу ЧМ-2011 после дисквалификации Устюгова.

Мартен Фуркад Фото: IMAGO/GARNIER ETIENNE/Global Look Press

«Вы заметили, что я стал старше? Медаль, которую я получил на этих выходных, на самом деле досталась мне 15 лет назад, в последней гонке чемпионата мира-2011. Наконец-то у меня есть все шесть. Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает, даже если это отнимает момент триумфа», — написал Бе.

Шведские биатлонисты Фредрик Линдстрем, Карл-Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в Ванкувере.

«Ощущения приятные. 16 лет — невероятно долгий срок, но правда должна быть правдой. Мошенники должны быть наказаны. Так что это победа антидопинговой работы», — сказал Ферри.

Итальянский биатлонист Лукас Хофер получил серебряную медаль ЧМ-2011 в масс-старте. Награда перешла к нему из-за дисквалификации Устюгова.

«Хотя прошло уже 15 лет, это все еще особенное чувство. И это важный сигнал от Международного союза биатлонистов, который продолжает бороться с допингом. Это главное», — сказал 36-летний Хофер.

В феврале 2025 года глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что IBU настойчиво требует от российской стороны возврата медалей. Шипулин заявил, что не собирается это делать.

«Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь», — сказал Шипулин.

Евгений Устюгов Фото: V.CHERNYKH & Aleksander A.CHERNY/Global Look Press

Что известно о личной жизни биатлониста Устюгова

В 2009 году Устюгов женился на биатлонистке Александре Бондаревой. До вступления в брак они встречались семь лет. Устюгов познакомился с Бондаревой на сборах. Девушка занималась в той же академии, но позднее завязала со спортом.

Свадьба прошла в Красноярске. После ЗАГСа биатлонисты отправились на стадион, где началась их история любви. Супруги не смогли вместе провести медовый месяц, так как сразу после свадьбы Устюгов отправился на сбор в Белоруссию для подготовки к олимпийскому сезону. У пары трое детей: две дочери и сын.

Устюгов — почетный гражданин Красноярска. Он является заслуженным мастером спорта России, награжден орденами Почета и Дружбы. Сейчас Устюгов занимает должность заместителя председателя красноярского спортивного сообщества «Динамо».

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