Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 14:50

Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014

Экс-биатлонист Шипулин заявил, что не вернет медаль с Олимпиады-2014

Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Госдумы и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заявил, что не собирается возвращать золотую медаль, завоеванную на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Спортсмен считает награду полностью своей, передает «Матч ТВ».

Нет, [не вернул]. Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь, — сказал Шипулин.

В сентябре 2025 года Международный олимпийский комитет официально перераспределил награды Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи. Решение было принято после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова, уличенного в нарушении антидопинговых правил.

В результате дисквалификации Устюгов лишился золотой медали. Также аннулированы его результаты на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, где он завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете, и две серебряные награды чемпионата мира 2011 года в тех же дисциплинах. Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде в Сочи лишились и его партнеры по команде — Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Шипулин.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку на Олимпийских играх в Италии. Он выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.

Россия
спорт
биатлон
Олимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Французский политик пожалел униженного в Мюнхене Макрона
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.