Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014 Экс-биатлонист Шипулин заявил, что не вернет медаль с Олимпиады-2014

Депутат Госдумы и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заявил, что не собирается возвращать золотую медаль, завоеванную на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Спортсмен считает награду полностью своей, передает «Матч ТВ».

Нет, [не вернул]. Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь, — сказал Шипулин.

В сентябре 2025 года Международный олимпийский комитет официально перераспределил награды Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи. Решение было принято после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова, уличенного в нарушении антидопинговых правил.

В результате дисквалификации Устюгов лишился золотой медали. Также аннулированы его результаты на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, где он завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете, и две серебряные награды чемпионата мира 2011 года в тех же дисциплинах. Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде в Сочи лишились и его партнеры по команде — Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Шипулин.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку на Олимпийских играх в Италии. Он выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.