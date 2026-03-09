Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 11:28

Названа причина мощной пальбы в Севастополе

В Севастополе флот начал тренировки со стрельбой

Военные учения флота с проведением стрельб из разных типов вооружения начались 9 марта в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Тренировки продлятся ориентировочно до 13:00. Руководитель региона также проинформировал жителей, что обстановка остается спокойной.

Ориентировочно до 13:00 на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов оружия. В городе все спокойно, — проинформировал руководитель.

Ранее удары по береговым целям в акватории Японского моря отработал экипаж гвардейского ракетного крейсера «Варяг», флагман Тихоокеанского флота. В рамках выполнения плана учений моряки задействовали главный калибр корабля. Также личный состав успешно отразил нападение условного врага при помощи инструментов радиоэлектронной борьбы. На начальной стадии тренировки военнослужащие применили артиллерийскую установку АК-130 калибра 130 мм.

