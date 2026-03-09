Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 12:13

Стало известно о снижении поставок оружия в одну зону конфликта

SIPRI: поставки оружия Украине в 2025 году снизились

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Поставки вооружений Украине в 2025 году заметно снизились по сравнению с предыдущими двумя годами конфликта, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Главной причиной этого стало сокращение военной помощи со стороны США.

По данным института, поставки вооружений в прошлом году были «существенно ниже» по сравнению с предыдущим периодом, хотя конкретные цифры не приводятся. В 2025 году США значительно увеличили уровень секретности вокруг помощи Украине, поэтому информация о многих переданных образцах вооружения и их количестве перестала быть публичной. При этом европейские страны, а также Канада и Австралия продолжили передавать крупные партии оружия Украине и объявили о готовности поддерживать эти поставки в дальнейшем.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова отметила, что Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию. По ее словам, заявления ЕС о поддержке поиска мирного решения украинского кризиса являются лишь попыткой затянуть и дезавуировать этот процесс.

Украина
США
оружие
поставки
