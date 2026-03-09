Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 12:36

Американский блогер высмеял заявления властей США о победе над Ираном

Блогер Хинкл поставил под сомнение заявления властей США о победе над Ираном

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
США объявляют о победе над Ираном в то время, как Исламская Республика продолжает бомбить их базы на Ближнем Востоке и Израиль, заявил американский политик и блогер Джексон Хинкл в социальной сети X. По его мнению, Вашингтон поторопился.

Иран объявил о назначении нового верховного лидера. Израиль подвергся нескольким волнам баллистических ракет, аэропорт Бен-Гурион поражен. Американские базы в Кувейте подверглись ударам, в том числе вертолетная база Аль-Удаири, топливные склады и командные здания, – написал он.

Ранее в Белом доме объяснили, что решение о прекращении угрозы со стороны Ирана остается исключительно за президентом США Дональдом Трампом. Именно американский лидер как главнокомандующий уполномочен объявить о достижении всех целей операции «Эпическая ярость». В администрации США считают, что теперь Тегеран фактически обезглавлен и лишен возможности формулировать официальную позицию.

До этого Трамп заявил: Соединенные Штаты не волнует становление демократии в Иране. Глава государства выразил надежду, что ему удастся договориться с Тегераном по схеме Каракаса.

