В США нового лидера Ирана назвали «загадочной фигурой»

Фигура нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи остается загадкой даже для многих жителей страны, пишет The New York Times. Новый верховный лидер, сын недавно убитого аятоллы Али Хаменеи, долгие годы оставался влиятельным, но теневым игроком в иранской политике, сказано в материале.

В офисе отца Хаменеи координировал военные и разведывательные структуры и, по данным издания, поддерживал очень тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции, который считал его своим приоритетным кандидатом.

В отличие от покойного отца, 56-летний Хаменеи к моменту прихода к власти уже обладал всеми необходимыми религиозными регалиями аятоллы и преподавал в авторитетной шиитской семинарии, отмечают журналисты. Однако о его личных взглядах и политических убеждениях за пределами узкого круга приближенных практически ничего не известно — он крайне редко появлялся на публике и не выступал, отмечают в The New York Times.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сына Али Хаменеи с назначением на пост отца. Он заявил о неизменной поддержке Тегерана и солидарности России с народом Исламской Республики. Глава государства также выразил уверенность, что Хаменеи с честью продолжит дело отца.