Американские обвинения в адрес России и Китая в проведении ядерных испытаний не имеют доказательной базы, заявили в постпредстве РФ при международных организациях в Вене. В дипмиссии подчеркнули, что интерпретации США данных мониторинга ДВЗЯИ не служат подтверждением ядерных испытаний и создают системные риски для режима ядерного нераспространения, передает ТАСС.

В постпредстве отметили, что в 2026 году США публично заявили, что Китай якобы проводил ядерные испытания на полигоне Лобнор, представив материалы, которые должны доказывать эти обвинения. Ключевым эпизодом названо событие 22 июня 2020 года, которое интерпретируется как подземный ядерный взрыв малой мощности.

Однако при профессиональном анализе доступных данных становится очевидно: эти обвинения не подтверждаются объективной международной фактурой и основаны преимущественно на предположениях и натянутых интерпретациях имеющихся отрывочных сведений, — заявили в постпредстве.

Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов назвал мнимой заботу США о ядерном нераспространении применительно к Ирану. Дипломат напомнил, что Вашингтон годами твердил о близости Тегерана к созданию боезаряда, хотя иранская сторона неоднократно демонстрировала готовность к диалогу.