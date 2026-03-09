Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 14:27

Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям

Российские дипломаты назвали голословными обвинения США в ядерных испытаниях

Подписывайтесь на нас в MAX

Американские обвинения в адрес России и Китая в проведении ядерных испытаний не имеют доказательной базы, заявили в постпредстве РФ при международных организациях в Вене. В дипмиссии подчеркнули, что интерпретации США данных мониторинга ДВЗЯИ не служат подтверждением ядерных испытаний и создают системные риски для режима ядерного нераспространения, передает ТАСС.

В постпредстве отметили, что в 2026 году США публично заявили, что Китай якобы проводил ядерные испытания на полигоне Лобнор, представив материалы, которые должны доказывать эти обвинения. Ключевым эпизодом названо событие 22 июня 2020 года, которое интерпретируется как подземный ядерный взрыв малой мощности.

Однако при профессиональном анализе доступных данных становится очевидно: эти обвинения не подтверждаются объективной международной фактурой и основаны преимущественно на предположениях и натянутых интерпретациях имеющихся отрывочных сведений, — заявили в постпредстве.

Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов назвал мнимой заботу США о ядерном нераспространении применительно к Ирану. Дипломат напомнил, что Вашингтон годами твердил о близости Тегерана к созданию боезаряда, хотя иранская сторона неоднократно демонстрировала готовность к диалогу.

США
Россия
ядерное оружие
ДВЗЯИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, чем грозит ВСУ отправка специалистов по БПЛА на Ближний Восток
В Иране приняли жесткое решение о связанных с США и Израилем гражданах
Ирак призвал перенести матч за выход на ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.