04 марта 2026 в 19:09

В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме

Посол Ульянов назвал мнимой обеспокоенность США о ядерном режиме

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Забота США о режиме ядерного нераспространения всегда была мнимой, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, в Белом доме долгие годы утверждали, что Иран находится «в шаге от создания ядерного боезаряда», передает РИА Новости.

Забота Вашингтона о режиме ядерного нераспространения, в том числе в контексте иранской ядерной программы, всегда была мнимой, — отметил дипломат.

Ульянов подчеркнул, что Тегеран неоднократно демонстрировал готовность договариваться на взаимоприемлемых условиях для снятия любых озабоченностей. Он добавил, что Ирану фактически выдвинули требование отказаться от законного права на мирное использование атомной энергии.

Ранее Ульянов назвал голословными утверждения израильской стороны о том, что Иран якобы находится на пороге создания ядерного оружия. Он напомнил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал, что ему ничего неизвестно о подобных фактах.

В СМИ между тем появилась информация, что американская разведка перед стартом операции «Эпическая ярость» не фиксировала тревожного прогресса в ракетной или ядерной сферах Ирана. Источники отметили, что публичные обоснования Белого дома для начала военных действий расходились с реальной информацией.

