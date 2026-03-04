Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 18:48

«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана

Постпред Ульянов: обсуждать ядерную программу Ирана во время конфликта малодушно

Иран Иран Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Обсуждать технические параметры ядерной программы Ирана, пока в стране продолжается конфликт, как минимум неуместно, такое мнение высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он прокомментировал повестку заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. По словам Ульянова, это проявление малодушия и карикатура на реальную политику, передает РИА Новости.

Обсуждать выполнение Ираном каких бы то ни было требований в отношении его ядерной программы <…> не просто неуместно, но и малодушно для такого авторитетного органа, как Совет управляющих МАГАТЭ. Это гротеск и карикатура на реальную политику, — убежден дипломат.

Ульянов также обратил внимание, что взрывы происходят всего в нескольких километрах от линии физической защиты иранской атомной электростанции «Бушер». Он подчеркнул, что угроза безопасности этого ядерного объекта сохраняется.

Помимо этого, Ульянов назвал реакцию МАГАТЭ на атаки против Ирана абсолютно неудовлетворительной. Он раскритиковал международную организацию за низкий уровень инициативности.

МАГАТЭ
Иран
ядерное оружие
конфликты
войны
Михаил Ульянов
