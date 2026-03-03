Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:52

Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дубай подвергся атакам Корпуса стражей исламской революции на фоне военной операции Израиля и США против Ирана. Какова обстановка в эмирате сегодня, 3 марта? Что известно о возобновлении авиарейсов из Дубая в Москву и другие города России?

Какова ситуация в Дубае 3 марта

Корпус стражей исламской революции заявил, что им в ходе ответных ударов на военные действия США и Израиля была атакована группа из 160 американских военнослужащих на территории эмирата Дубай. Об этом 3 марта сообщило агентство Tasnim. По его данным, в результате атаки более 40 человек погибли и свыше 70 пострадали.

Уточняется, что удар представлял собой комбинированную атаку беспилотников и ракет. Официального подтверждения этой информации от властей ОАЭ и американского командования пока не было.

Находящиеся в Дубае российские туристы отмечают, что на настоящий момент в эмирате наблюдается спокойная обстановка, взрывов не слышно. Туристы продолжают отдыхать на пляжах и гулять по городу.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в сопровождении министра обороны страны Хамдана ибн Мухаммеда появился в одном из крупнейших торговых центров Дубая Dubai Mall. По мнению спецпредставителя президента РФ, этот публичный шаг несет в себе важный сигнал для международного сообщества на фоне текущей геополитической обстановки.

Что известно о возобновлении рейсов из Дубая в города России

Аэропорты Дубая частично возобновили вылет рейсов, в том числе в города России. Самолеты отправляются из международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Дубай Ворлд Централ — Аль-Мактум (DWC).

Первый рейс «Аэрофлота» вылетел из Дубая в Москву утром 3 марта с 100% загрузкой. В компании сообщили, что на борту 159 пассажиров. Рейс будет выполнен с остановкой в Анталье для дозаправки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также 3 марта «Аэрофлот» планирует провести еще два вывозных рейса: из Дубая и Абу-Даби.

«Для выполнения полетов 4 марта и далее „Аэрофлот“ запросил слоты и ждет их подтверждения от аэропортов и авиавластей ОАЭ», — уточнили в пресс-службе компании.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 3 марта выполнит рейс из Дубая в Екатеринбург.

Компания «Победа» с 3 марта также приступает к выполнению вывозных рейсов для клиентов отмененных рейсов из Дубая и Абу-Даби.

Всего 3 марта из Дубая в города России запланированы девять рейсов в Москву, Екатеринбург и Казань для пассажиров, у которых были куплены билеты на 28 февраля, 1 и 2 марта.

Ассоциация туроператоров России рассчитывает, что, несмотря на временные ограничения в аэропорту Дубая, все запланированные на вторник вывозные рейсы в Россию состоятся.

«Фактически сейчас аэропорты Дубая и Абу-Даби работают в режиме знакомых россиянам периодических „ковров“», — говорится в сообщении.

