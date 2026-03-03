Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:00

Эксперт по этикету объяснила, могут ли женщины вручать подарки на 8 Марта

Эксперт по этикету Богачева: женщинам допустимо самим вручать подарки на 8 Марта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Женщинам допустимо вручать друг другу подарки на 8 Марта, заявила LIFE.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. По ее словам, в обществе нет никакого запрета на подобные знаки внимания, однако исторически сложилось, что именно мужчины отвечают за организацию этого праздника.

Если мы исходим изначально из истории праздника, если это праздник трудящихся женщин, то, наверное, женская поддержка друг другу возможна. То есть, по логике праздника, дама может подарить подарок даме. Это может быть какой-то небольшой знак внимания, весенний комплимент, сладости или какая-то книга. Но дарение обязательно должно сопровождаться смыслом, что женщине необходима поддержка другой женщины, — объяснила Богачева.

По ее словам, в деловом этикете отсутствует разделение по половому признаку. При этом в России сформировалась национальная особенность — мужчины традиционно восхищаются женщинами на работе на 8 Марта, заключила эксперт.

Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова заявила, что для поздравления коллег на 8 Марта подойдут нейтральные подарки: сувениры, сертификаты или наборы для домашнего уюта. Она напомнила, что вкусы и интересы коллег часто могут отличаться от представлений дарителя.

праздники
женщины
общество
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.