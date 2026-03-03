Эксперт по этикету объяснила, могут ли женщины вручать подарки на 8 Марта

Женщинам допустимо вручать друг другу подарки на 8 Марта, заявила LIFE.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. По ее словам, в обществе нет никакого запрета на подобные знаки внимания, однако исторически сложилось, что именно мужчины отвечают за организацию этого праздника.

Если мы исходим изначально из истории праздника, если это праздник трудящихся женщин, то, наверное, женская поддержка друг другу возможна. То есть, по логике праздника, дама может подарить подарок даме. Это может быть какой-то небольшой знак внимания, весенний комплимент, сладости или какая-то книга. Но дарение обязательно должно сопровождаться смыслом, что женщине необходима поддержка другой женщины, — объяснила Богачева.

По ее словам, в деловом этикете отсутствует разделение по половому признаку. При этом в России сформировалась национальная особенность — мужчины традиционно восхищаются женщинами на работе на 8 Марта, заключила эксперт.

Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова заявила, что для поздравления коллег на 8 Марта подойдут нейтральные подарки: сувениры, сертификаты или наборы для домашнего уюта. Она напомнила, что вкусы и интересы коллег часто могут отличаться от представлений дарителя.