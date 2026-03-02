Эксперт по этикету перечислила варианты подарков для коллег на 8 Марта

Для поздравления коллег на 8 Марта подойдут более нейтральные подарки, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова. Она напомнила, что вкусы и интересы коллег часто могут отличаться от представлений дарителя.

Если хочется порадовать коллегу лично, стоит выбирать более нейтральные виды подарков: сувениры, сертификаты, наборы для домашнего уюта. Лучше не покупать парфюм, косметические средства или элементы одежды, — посоветовала Грохотова.

Эксперт по этикету подчеркнула, что если женщины хотят обменяться подарками лично, в качестве подарка подойдут символические сувениры. Она призвала не выбирать дорогостоящие вещи в подарок коллегам.

Ранее психолог Алена Иванова рассказала, что креативный мастер-класс, билет на концерт или поход в спа-салон станут отличными подарками на 8 Марта — все это даст женщине яркие впечатления. При выборе презента эксперт посоветовала остерегаться бытовых приборов и дежурных наборов из супермаркета.