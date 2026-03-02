Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:24

Раскрыто, какой болезненный удар Ирана может склонить США к переговорам

Военэксперт Кнутов: Иран может атаковать базы США, когда у тех будет мало ракет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран может нанести удар по американским базам, когда у США будет ограниченный запас ракет, чтобы принудить их к переговорам, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, количество пусковых установок в арсенале Тегерана определит дальнейшее развитие конфликта.

Многое будет зависеть от количества баллистических ракет у Ирана, которые он сможет сохранить, а также пусковых установок. Атаки баллистикой приводят к резкому истощению запаса ракет: как зенитных, так и перехватчиков, которые есть у США. Таким образом, может сложиться ситуация, когда у Тегерана еще будут сохраняться боезапасы, а у американцев практически нет. Так Иран сможет нанести довольно болезненные удары по базам США и территории Израиля. Если будут ощутимые повреждения для Штатов, с одной стороны, это вызовет эскалацию, с другой стороны, стремление американцев вести переговоры, — поделился Кнутов.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Иран не сможет найти союзников в противостоянии с США и Израилем. По его словам, Тегеран испытывает напряженные отношения с соседними странами.

США
Иран
Израиль
атаки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.