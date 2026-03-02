Раскрыто, какой болезненный удар Ирана может склонить США к переговорам Военэксперт Кнутов: Иран может атаковать базы США, когда у тех будет мало ракет

Иран может нанести удар по американским базам, когда у США будет ограниченный запас ракет, чтобы принудить их к переговорам, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, количество пусковых установок в арсенале Тегерана определит дальнейшее развитие конфликта.

Многое будет зависеть от количества баллистических ракет у Ирана, которые он сможет сохранить, а также пусковых установок. Атаки баллистикой приводят к резкому истощению запаса ракет: как зенитных, так и перехватчиков, которые есть у США. Таким образом, может сложиться ситуация, когда у Тегерана еще будут сохраняться боезапасы, а у американцев практически нет. Так Иран сможет нанести довольно болезненные удары по базам США и территории Израиля. Если будут ощутимые повреждения для Штатов, с одной стороны, это вызовет эскалацию, с другой стороны, стремление американцев вести переговоры, — поделился Кнутов.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Иран не сможет найти союзников в противостоянии с США и Израилем. По его словам, Тегеран испытывает напряженные отношения с соседними странами.