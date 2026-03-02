Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:18

Политолог ответил, будут ли у Ирана союзники в войне против США и Израиля

Политолог Светов: Иран будет в одиночку воевать против США и Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ирану не удастся найти союзников в борьбе с Соединенными Штатами и Израилем, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Тегеран находится в напряженных отношениях с соседними государствами.

Коалиции [против США и их союзников] не может образоваться. Все-таки в этом регионе Иран всегда стоит особняком. Его население — это персы, а все окружающие государства — арабы. Между ними давнее соперничество и очень сложные отношения. Можно вспомнить, что война между Ираком и Ираном была почти восемь лет, и на стороне Багдада были как раз эти арабские государства. Поэтому никакой коалиции не будет, и сейчас не найдутся желающие влезть и воевать против американцев, — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что после атаки ХАМАСа на Израиль и начала войны в секторе Газа израильтяне применили чрезмерные меры наказания. По словам политолога, это привело к страданиям мирного населения, в то время как мусульманские страны ограничились лишь заявлениями и не вмешались в конфликт.

Ирану придется бодаться с американцами, причем атаками по тем странам, где находятся американские военные базы. Тегеран скорее настроил их против себя, чем заставил выступать против Штатов. Удары наносятся по базам, а страдают мирные объекты. В этом как раз и заключается сложность: эти государства могут скорее присоединиться к американцам, чем выступить против них, — добавил Светов.

Он предположил, что Израиль и США успешно реализуют свои планы против Ирана и достигнут поставленных целей. По оценке политолога, они уже предприняли решительные действия, фактически устранив ключевых руководителей в Тегеране.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что президент США Дональд Трамп планирует ослабить влияние России и Китая, атакуя Иран. По его мнению, глава Белого дома хочет захватить ресурсы, на которые претендуют РФ и КНР.

