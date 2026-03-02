Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 15:11

Бледанс раскрыла, какие подарки ошибочно дарить на 8 Марта

Бледанс: на 8 Марта не нужно дарить безвкусные безделушки и вещи из масс-маркета

Эвелина Бледанс Эвелина Бледанс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На 8 Марта не следует дарить женщинам безвкусные безделушки или вещи из масс-маркета, заявила Общественной Службе Новостей актриса Эвелина Бледанс. По ее мнению, самый худший презент — тот, на котором сэкономили.

Лучший подарок — это тот, который не имеет аналогов. Например, классно, когда мужчина может заказать для женщины уникальное кольцо, пусть оно будет не из драгметалла, но зато будет эксклюзивным. Вот это уже ценный подарок! А какой-нибудь набор посуды из масс-маркета, который сможет купить любой — это уже не интересно, и такой подарок мне бы, например, испортил настроение, — отметила Бледанс.

Знаменитость призналась, что не ждет подарков на 8 Марта от других мужчин. По ее словам, самый лучший сюрприз она подготовит себе сама. Актриса рассказала, что планирует завершить пару рабочих проектов и устроить себе отдых.

Ранее Бледанс заявила, что успешные и счастливые люди не становятся хейтерами. Она подчеркнула, что любая звезда должна уметь справляться с негативными комментариями.

