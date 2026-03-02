Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:15

Российские военные освободили село под Харьковом

Военные группировки «Север» освободили Круглое в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Круглое в Харьковской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны РФ. В ходе активного продвижения военнослужащие 69-й мотострелковой дивизии вытеснили противника из села и провели зачистку зданий.

По данным ведомства, уничтожение украинских боевиков и огневых точек осуществлялось операторами ударных беспилотников и расчетами артиллерии. В настоящее время подразделения, продолжая теснить противника, развивают наступление и расширяют зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Атаки проводились ночью. Артиллерийские подразделения действовали совместно с расчетами беспилотной авиации. Как добавили в министерстве, подразделения группировки продолжают выполнять задачи и наносить удары по выявленным целям.

