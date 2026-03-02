Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:34

«Умный человек»: адвокат родственников Тиммы иронично восхитилась Седоковой

Адвокат Гаврилова назвала Седокову умной из-за притязаний на имущество Тиммы

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певицу Анну Седокову можно назвать умной, так как ее притязания на имущество скончавшегося супруга Яниса Тиммы вполне обоснованы, заявила адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи родственников скончавшегося баскетболиста. Как передает корреспондент NEWS.ru, она добавила, что в этом вопросе закон на стороне артистки.

Анна Владимировна Седокова, как настоящий умный человек, заявила претензии на наследство. С точки зрения закона она имеет право [на наследство], она жена, — сказала адвокат.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы зарегистрировал иск родителей и несовершеннолетнего сына погибшего Тиммы к Седоковой. Родственники спортсмена настаивают на признании за ними права на имущество, которое, по их мнению, было совместно нажито в браке. Они требуют пересмотреть статус активов, оформленных на певицу, и передать половину этого имущества наследникам Яниса. Также в иске заявлено требование о денежной компенсации за причитающиеся доли.

Также Гаврилова сообщила, что перед смертью баскетболист писал бывшей супруге о том, что она оставила его без денег. По словам защитницы, певица забрала несколько принадлежавших Янису телефонов, утверждая, что они — ее собственность.

