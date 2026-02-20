В деле вокруг имущества погибшего Яниса Тиммы произошел новый поворот Суд в Москве принял к производству иск семьи Яниса Тиммы к Анне Седоковой

Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск родителей и несовершеннолетнего сына погибшего баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене, певице Анне Седоковой, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Семья требует признать их право на имущество спортсмена.

Хорошевским районным судом города Москвы принят к производству иск наследников Яниса Тиммы (его родителей и несовершеннолетнего сына) к Анне Седоковой, — говорится в сообщении.

Родственники баскетболиста настаивают на пересмотре статуса активов, оформленных на Анну Седокову в период их брака. По мнению заявителей, эта собственность является совместно нажитой, а значит, половина ее должна отойти к наследникам Яниса. В иске также содержится требование о выплате денежной компенсации за причитающиеся им доли. Первое заседание по подготовке дела к разбирательству предварительно назначено на 2 марта 2026 года.

Ранее стало известно о планах отца и матери Яниса Тиммы приехать в Россию, чтобы присутствовать на судебных заседаниях против Анны Седоковой. Их адвокат Маргарита Гаврилова сообщила NEWS.ru, что больше всего они хотят восстановить справедливость и наказать певицу, которая «бессердечно поступила с их сыном».