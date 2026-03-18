«История процветания»: депутат о праздновании воссоединения Крыма с Россией

Воссоединение Крыма с Россией стало триумфом демократических принципов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, референдум 2014 года позволил успешно восстановить историческую справедливость.

18 марта исполняется 12 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Отмечать и помнить эту дату нужно, потому что в ней заложен глубокий смысл. Референдум стал настоящим торжеством демократии, подлинной реализацией права народа на самоопределение. Крым и Севастополь по воле народа вернулись в состав исторической родины. Тем самым была восстановлена справедливость, а Россия смогла взять под защиту жителей полуострова, которые всегда были и считали себя неотъемлемой частью русского мира. Именно поэтому на Западе, а тем более в бандеровской Украине, тщательно избегают термина «воссоединение» — они боятся правды, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что Киев упорно распространяет недостоверную информацию о якобы аннексии и оккупации Крыма. По словам депутата, если кто-то попытается заявить об этом на самом полуострове, местные жители резко отреагируют на подобные высказывания. Он пояснил, что это будет искажением исторических фактов и оскорблением осознанного решения граждан.

В 2014 году крымчане и севастопольцы прекрасно понимали, что в составе бандеровской Украины у них нет будущего. Не могли они предать память предков, проливавших кровь за эту землю. Теперь это история, которую мы должны помнить и свято чтить, чтобы не повторять ошибок прошлого. Таких, какими стала передача Крыма в состав Украины в советские годы, а затем и распад Советского Союза. В те годы мнения людей не спрашивали, и это привело к геополитической катастрофе. В 2014 году после референдума мы вместе начали писать новую страницу в истории Крыма, Севастополя и всей России. И это будет история побед, успеха и процветания! — резюмировал Миронов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет видеосовещание с правительством по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Основной доклад представит вице-премьер Марат Хуснуллин. Заседание пройдет 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией.