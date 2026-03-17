Путин созвал заседание правительства ради Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет с членами правительства заседание, посвященное социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Кремля. С основным докладом на совещании выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Встреча состоится 18 марта — в День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта Владимир Путин <...> проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что за 12 лет с момента воссоединения с Россией жители Крыма ни разу не усомнились в правильности своего выбора на референдуме. По его словам, республика выбрала будущее в составе сильного государства, за что Украина не смогла ее простить.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что воссоединение с Россией позволило предотвратить угрозу уничтожения полуострова, которая существовала в период нахождения региона в составе Украины. Политик считает, что референдум 2014 года стал образцом решения региональных проблем.