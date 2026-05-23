Число погибших детей при атаке на колледж в Старобельске выросло

Число погибших детей при атаке на колледж в Старобельске выросло Число погибших при атаке ВСУ на общежитие в Старобельске выросло до 12

Число детей, погибших в результате атаки украинских беспилотников на педагогический колледж в Старобельске, возросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Работы по разбору завалов на месте общежития продолжаются.

Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных атак. Согласно информации ведомства, под завалами остаются еще девять человек.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее в Старобельске терактом загнанных как крыс нацистов, которые пытаются «кусать за самое больное», совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что «неонацистская власть» Киева нанесла террористический удар по общежитию колледжа в Старобельске не случайно. Российский лидер поручил Минобороны подготовить предложения по ответным мерам.