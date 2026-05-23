23 мая 2026 в 14:06

Мужчина и женщина ранены при атаке ВСУ на российский регион

В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Воронок. По словам Ковальчука, мужчина и женщина госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.

Киевский режим продолжает совершать преступления против мирных граждан. ВСУ атаковали FPV-дроном село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены мирные жители, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 11. Как уточнил в соцсетях глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, пострадал 41 человек. С актуальными списками погибших и пострадавших при ударе ВСУ по общежитию и корпусу колледжа можно ознакомиться на канале администрации главы ЛНР.

Утром 23 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей. 22 мая сообщалось о 217 сбитых БПЛА.

