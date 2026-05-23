Россия призвала вернуть подводную лодку, покоящуюся у шведских берегов

Затонувшую у берегов Швеции в 1916 году субмарину Российского императорского флота «Сом» необходимо поднять со дна и вернуть на родину, заявили в посольстве России в Стокгольме. Дипломаты в Telegram-канале подчеркнули, что лодка, построенная в 1904 году, — одна из старейших сохранившихся в мире и представляет огромную ценность для мирового технического наследия.

К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу. Надеемся, что однажды подводная лодка «Сом» все же вернется в Россию и станет достоянием ее исторического и музейного наследия, а погибший экипаж субмарины, наконец, найдет последний приют в родной земле, — отметили в посольстве.

В дипмиссии напомнили, что с 2015 по 2021 год российские и шведские государственные и частные организации, включая Центр подводных исследований РГО, команду Ocean X и внешнеполитические ведомства двух стран, вели переговоры о подъеме лодки для реставрации, передачи в музей и перезахоронения останков моряков. В апреле 2019 года судьбу субмарины обсуждали президент России Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Швеции Стефан Левен в Санкт-Петербурге.

Шведское правительство, обратили внимание дипломаты, даже назначали экспертную комиссию для изучения условий проекта. 23 мая 2021 года, в годовщину гибели «Сома», комиссия в итоговом докладе рекомендовала Стокгольму дать согласие на подъем субмарины и передачу ее России.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот во время обследования акватории залива Петра Великого обнаружил пароход, который затонул в 1906 году после подрыва на мине. Обследование продолжат с использованием современных необитаемых телевизионных аппаратов.