В Ленобласти сбили БПЛА

Один БПЛА сбили над Ленобластью, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, никто не пострадал.

До этого Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве Киришского района Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. В частности, губернатор предупреждал, что в связи с этим ожидается снижение скорости мобильного интернета.

Также стало известно, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 11. Как уточнил в соцсетях глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, пострадал 41 человек. С актуальными списками погибших и пострадавших при ударе ВСУ по общежитию и корпусу колледжа можно ознакомиться на канале администрации главы ЛНР.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.