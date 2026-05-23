В СФ озвучили последствия для стран НАТО в случае нападения на Россию

Страны НАТО могут перестать существовать в случае нападения на Россию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Соединенные Штаты Америки не станут заступаться за европейских партнеров в случае ответа РФ.

Я не знаю, к чему готовятся страны Евросоюза и НАТО, но лидеры этих стран явно сходят с ума. Они что, рассчитывают, что Россия будет с ними воевать? Мы вчера сказали, что не собираемся воевать. Они собираются на нас нападать. Пусть попробуют. Некоторые страны после этого просто перестанут существовать. Если им хочется досрочно покинуть эту бренную землю, то пожалуйста. Европейские лидеры должны понимать, что США их защищать не будут. Хотят с нами столкнуться в прямом столкновении — это их право. Пусть потом сами пеняют на себя. Я думаю, терпение у нашего народа не беспредельно, они это должны понимать, — заявил сенатор.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что странам НАТО «надо показать оскал» России и отвечать решительными действиями на ее политику. Так он прокомментировал недавние инциденты на восточном фланге Альянса.