Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 14:36

В СФ озвучили последствия для стран НАТО в случае нападения на Россию

Сенатор Джабаров: страны НАТО исчезнут в случае нападения на Россию

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» во время учений ВС РФ Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» во время учений ВС РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны НАТО могут перестать существовать в случае нападения на Россию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Соединенные Штаты Америки не станут заступаться за европейских партнеров в случае ответа РФ.

Я не знаю, к чему готовятся страны Евросоюза и НАТО, но лидеры этих стран явно сходят с ума. Они что, рассчитывают, что Россия будет с ними воевать? Мы вчера сказали, что не собираемся воевать. Они собираются на нас нападать. Пусть попробуют. Некоторые страны после этого просто перестанут существовать. Если им хочется досрочно покинуть эту бренную землю, то пожалуйста. Европейские лидеры должны понимать, что США их защищать не будут. Хотят с нами столкнуться в прямом столкновении — это их право. Пусть потом сами пеняют на себя. Я думаю, терпение у нашего народа не беспредельно, они это должны понимать, — заявил сенатор.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что странам НАТО «надо показать оскал» России и отвечать решительными действиями на ее политику. Так он прокомментировал недавние инциденты на восточном фланге Альянса.

Власть
НАТО
Россия
Европа
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С первой стрелы»: житель Мариуполя ловко сбил дрон «Азова»
ВС Ирана восстановились за время перемирия с США
ВСУ за пять часов выпустили по России более 40 БПЛА
Главу Эрмитажа наградили в Сербии
Дональд Трамп-младший тайно женился
На Украине придумали новые санкции против России
Россия призвала вернуть подводную лодку, покоящуюся у шведских берегов
Двух выпавших из лодки жителей Тывы разыскивают почти сутки
Кулеба рассказал, сколько лет нужно Украине на восстановление
Собянин раскрыл, когда в Москве заработает беспилотное метро
В европейской стране полностью встали все поезда
В СФ озвучили последствия для стран НАТО в случае нападения на Россию
Подмосковному отравителю не удалось поправить финансовое положение в СИЗО
Украинцы взбунтовались против мигрантов в центре Киева
В Ленобласти сбили БПЛА
Румыния ввела меры безопасности к концерту Макса Коржа уровня саммита НАТО
Немецкая оппозиция выступила против возмутительного подарка Киеву
Раскрыто состояние пострадавшего при обрушении в Севастополе подростка
В Британии рассказали о трудностях в деле против экс-принца
Петербуржец до смерти забил соседа по коммунальной квартире кувалдой
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.