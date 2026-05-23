На Украине придумали новые санкции против России Зеленский утвердил санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые антироссийские санкции. Ограничения наложили на 127 человек и 29 судов, сообщается на сайте политика.

По заявлению Киева, под рестрикции попали якобы «командиры ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ и командиры подразделений дальней авиации ВКС». Также Украина ввела ограничения против судов, которые по ее мнению «задействуются в перевозке грузов для военных нужд РФ».

Отмечается, что Зеленский регулярно подписывает санкции о введении санкций против российских физических и юридических лиц. Также под рестрикции попадают граждане Украины, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.

Ранее Федеральный совет Швейцарии присоединился к мерам 20-го пакета санкций Евросоюза против России, за исключением ограничений в отношении семи предприятий из других стран. Под заморозку активов и запрет на въезд или транзит через Швейцарию подпали 115 новых физических и юридических лиц, включая представителей российского ВПК и энергетического сектора.