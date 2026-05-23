Захарова раскрыла страшную правду о предпочтениях Киева Захарова назвала детей одной из главных целей Киева

Правительство Украины каждый день бьет по гражданским объектам, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, дети — одна из главных целей Киева.

Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети — это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология, — отметила дипломат.

Также стало известно, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 11. Как уточнил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, пострадал 41 человек. С актуальными списками погибших и пострадавших при ударе ВСУ по общежитию и корпусу колледжа можно ознакомиться на канале администрации главы ЛНР.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, украинские солдаты совершили террористический акт, подвергнув опасности жизни детей. Наказание за военные преступления будет неотвратимым, объяснил он.