23 мая 2026 в 15:36

Захарова выступила с важным заявлением по поводу освещения трагедии в ЛНР

Захарова: Россия организует поездку зарубежной прессы на место удара в ЛНР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия в кратчайшие сроки организует для иностранных корреспондентов поездку на место удара ВСУ в Старобельске, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, было принято решение о формировании пула, в который могут попасть представители зарубежной прессы.

Сегодня утром мы приняли решение о формировании пула, в который мы приглашаем абсолютно открыто всех иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны. Все для того, чтобы в самые кратчайшие сроки они имели возможность добраться до этого региона, — сообщила дипломат.

Ранее Захарова пригласила иностранных корреспондентов в Старобельск, где погибли больше 10 студентов, чтобы они лично убедились в правдивости слов российской стороны. Приглашение последовало после того, как она раскритиковала итоги Совбеза ООН. Кроме того, дипломат подтвердила, что BBC официально отказались от поездки, а CNN находятся в отпуске.

До этого опубликовали кадры из общежития колледжа в Старобельске, по которому ударили ВСУ в ночь с 21 на 22 мая. На записи видно, что одна часть общежития уцелела, а в другой спасатели продолжают вручную разбирать завалы.

Власть
ЛНР
Мария Захарова
атаки ВСУ
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
