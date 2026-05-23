23 мая 2026 в 16:09

Российская армия нанесла удар возмездия после атаки на Старобельск

Минобороны: ВС России поразили предприятия военной промышленности Украины

ВС РФ в зоне СВО
Российская армия ударила по военным предприятиям и объектам энергетики, связанным с ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России. Также, по данным ведомства, Вооруженные силы РФ поразили цеха сборки и места хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских солдат в 142 районах.

Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 16. Как передает МЧС России, тела еще четырех человек извлечены из-под завалов колледжа.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.

