Российская армия ударила по военным предприятиям и объектам энергетики, связанным с ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России. Также, по данным ведомства, Вооруженные силы РФ поразили цеха сборки и места хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских солдат в 142 районах.

До этого стало известно, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 16. Как передает МЧС России, тела еще четырех человек извлечены из-под завалов колледжа.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.